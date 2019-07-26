Кличко заявляє, що сам керує містом і готовий відповідати за всі рішення
Так він прокоментував заяву представника партії "Слуга народу", керівника телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка про те, що справжнім "господарем" української столиці начебто є Столар, а не мер Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це абсолютна маніпуляція. Бо жодна людина не впливає на мене при прийнятті рішень, визначальна тільки воля киян", - сказав Кличко.
За його словами, він працює винятково у законодавчому полі.
Що стосується Столара, то він, за словами Кличка, не є чиновником КМДА, депутатом Київської міської ради, і таким чином він не може впливати на будь-які рішення, що ухвалюються в Києві.
"Ця інформація, що Кличко не керує містом, - чиста маніпуляція. За всі рішення, що приймаються в Києві, я персонально несу відповідальність", - наголосив Кличко.