Кличко заявляє, що сам керує містом і готовий відповідати за всі рішення

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що жодна людина не впливає на нього при прийнятті рішень стосовно столиці, тим більше відомий забудовник Вадим Столар.

Так він прокоментував заяву представника партії "Слуга народу", керівника телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка про те, що справжнім "господарем" української столиці начебто є Столар, а не мер Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це абсолютна маніпуляція. Бо жодна людина не впливає на мене при прийнятті рішень, визначальна тільки воля киян", - сказав Кличко.

За його словами, він працює винятково у законодавчому полі.

Що стосується Столара, то він, за словами Кличка, не є чиновником КМДА, депутатом Київської міської ради, і таким чином він не може впливати на будь-які рішення, що ухвалюються в Києві.

"Ця інформація, що Кличко не керує містом, - чиста маніпуляція. За всі рішення, що приймаються в Києві, я персонально несу відповідальність", - наголосив Кличко.