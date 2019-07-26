Кличко заявляє, що розділення посад мера і голови КМДА суперечить Конституції

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розділення посад мера столиці та голови КМДА суперечить принципам місцевого самоврядування та Конституції.

Про це він сказав у п’ятницю під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця ситуація суперечить місцевому самоврядуванню", - сказав Кличко.

Крім цього, підкреслив він, обіймання посад мера і очільника КМДА різними особами є антиконституційним і загрожує згортанню реформи децентралізації.

На переконання Кличка, нині проти нього розгорнуто широку кампанію дискредитації, і він має намір захищати свою честь в суді.

"Це якісь надумані провадження проти мене, брехня, маніпуляції у ЗМІ. Тому я буду захищати свою честь і гідність в суді", - підкреслив мер Києва.

Він також наголосив, що аж ніяк не тримається за крісло, "але справа в ключових принципах" дотримання законодавства. "Зараз намагаються жонглювати статтями Основного закону та закону про столицю. Але нагадаю, що Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом про столицю. І Конституційний суд, аналізуючи положення Конституції та закону про столицю, чітко сказав, що головою КМДА може бути призначена тільки особа, обрана Київським міським головою", - сказав Кличко.

Він вважає, що вимагаючи розділення функцій голови КМДА і мера, киян таким чином хочуть позбавити права обирати владу в своєму місті.

Кличко також заявив, що йому байдуже до тих кандидатів, що претендують на посаду голови КМДА і їх амбіції, але він не дозволить паплюжити свою репутацію. "Я багато на неї працював (репутацію - ред.) і буду захищати її законними методами", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан надіслав уряду лист, в якому просить міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка внести подання щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським був поінформований про розділення повноважень в управлінні столицею.

Водночас на переконання Кличка, розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА - це позбавлення столиці місцевого самоврядування.

Конституційний суд у грудні 2003 року визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".

Фото: КМДА