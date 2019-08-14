Київські студенти вивчатимуть smart-технології

Бакалаври й магістри спеціальностей «Кібербезпека», «Комп`ютерні науки» й «Економіка» Київського університету імені Бориса Грінченка тепер навчатимуться за удосконаленою програмою, яка включає вивчення smart-технологій.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Працювати студенти будуть в інноваційних лабораторіях: у Науковому кіберполігоні, Лабораторії вбудованих систем і 3D-моделювання, а також у Науковому центрі SMART. Облаштування лабораторій буде завершено найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, було підписано тристоронню Угоду про співпрацю між Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій, громадською організацією «СМАРТ СІТІ ХАБ» та Київським університетом імені Бориса Грінченка.

Співпраця має на меті суттєво удосконалити підготовку компетентних і кваліфікованих фахівців у галузі smart-технологій. Подібного курсу не має жоден навчальний заклад України. Оновлені програми в перспективі зможуть забезпечити столицю спеціалістами з розвитку «розумної» міської інфраструктури.

"Наша співпраця з Університетом Грінченка має на меті виховати покоління професіоналів smart-технологій. Навчальний курс розроблено таким чином, щоб студенти отримали найновіші практичні знання. Подібної підготовки не надає жоден ВНЗ в Україні. Крім того, це ще один крок для розбудови smart city. Я впевнений, що завдяки спільній роботі міської влади та науковців ми отримаємо кваліфікованих фахівців, які зможуть забезпечити розвиток інноваційного середовища Києва», – зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, співпраця керівництва міста та Університету дозволила за останні чотири роки вивести муніципальний заклад на дуже високий рівень освіти.

«На сьогодні це по-справжньому престижний ВНЗ, який входить до десятка найкращих у країні. Ми й надалі розвиватимемо співпрацю, бо якість спеціалістів, які приходять працювати в міські структури, приємно вражає, і ми впевнені, що своїми спільними діями підвищуємо планку вимог до сучасних молодих фахівців», - зазначив Мондриївський.

Задля ефективної співпраці між фахівцями Kyiv Smart City, викладачами Університету Грінченка та студентами буде проведено низку гостьових лекцій, факультативів та гуртків зі smart технологій. Найкращі студенти зможуть також долучитися до роботи над проєктами компаній-партнерів Kyiv Smart City.

Навчання на новому курсі дасть молодим фахівцям знання та практичні навички з програмування мобільних додатків, аналізу даних, роботи з ІоТ, вбудованими системами (у т. ч. моніторинговими), системами електронного урядування тощо. У майбутньому новий курс на базі Університету Грінченка може також стати гарною основою для створення низки відкритих онлайн-курсів, присвячених інноваційним технологіям.

Фото: kyivcity.gov.ua