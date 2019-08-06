У трьох переміщених вишах зросли обсяги держзамовлення — Гриневич

У 2019 році зросли обсяги державного замовлення у переміщених закладах вищої освіти та регіональних вишах низки областей.

Про це на брифінгу сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Серед переміщених університетів найбільше держзамовлення отримали Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (553 місця державного замовлення), Донецький національний університет імені Василя Стуса (353 місця державного замовлення), Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського (342 місця державного замовлення)”, - сказала Гриневич.

Загалом, за словами Гриневич, побільшає студентів, які навчаються за державний кошт, у вишах Луганської області — держзамовлення зросло на 27,5%, Донецької області — майже на 21%, Рівненська область — держзамовлення зросло на 19,7%, Черкаська область — 12% та Житомирська область — на 9%. Також зросло від очікуваного державне замовлення в 4 регіональних вишах — Уманському державному педагогічному університеті на 92 місця, Харківському національному технічному університеті сільського господарства на 93 місця, Вінницькому державному педагогічному університеті на 100 місць, НТУ “Харківський політехнічний інститут” — на 129 місць.

“Часто кажуть, що широкий конкурс призводить до вимивання місць державного замовлення та студентів з регіональних вищих навчальних закладів, але ми маємо докази, що це не так. Якщо регіональний виш демонструє цікаві програми, хорошу якість освіти — туди ідуть діти з різних областей”, - наголосила Гриневич.

Також у цьому, на її думку, відіграє роль регіональний коефіцієнт, який підвищує прохідний бал вступника саме в регіональному виші. У цьому році регіональний коефіцієнт склав 1,04.

Окрім того, Гриневич додала, що у 2019 році до закладів вищої освіти вступили 57 осіб, які мали пільги й були зараховані за співбесідою. За вступними іспитами були рекомендовані до зарахування понад 2 тисячі осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня заклади вищої освіти оприлюднили списки зарахованих на місця державного замовлення. За даними МОН за державний кошт будуть навчатися 52,5 тис. студентів. Зарахування на контрактну форму навчання відбувається за регламентами закладів вищої освіти і має відбутися не пізніше 30 вересня.