Принцип “місце за абітурієнтом” спрацював — Гриневич

Принцип виділення місця державного замовлення абітурієнту з найвищими балами ЗНО спрацював. Також вступники стали більш відповідально ставитися до вибору вишу та спеціальності.

Про це на брифінгу щодо підсумків вступної кампанії сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дуже важливим для нас є показник того, яка частка вступників завдяки принципу “місце йде за студентом” змогли обрати бюджетні місця саме в омріяних вишах. Це ті вищі навчальні заклади, які вони ставили першим або другим пріоритетом. Цей показник є дуже високим, 75,4% вступників змогли отримати рекомендації на місця державного замовлення за першим та другим пріоритетом. Це означає, що система працює правильно, і механізм широкого конкурсу повністю виправдовує себе й дає не просто вступникам з високими балами ЗНО отримати місце, але отримати саме в тому університеті, саме на ту спеціальність, про яку вони мріяли”, - сказала Гриневич.

Позитивною тенденцією цьогорічної вступної кампанії Гриневич назвала також те, що вступники більш відповідально поставилися до вибору спеціальності, на яку хочуть вступити. Про це, за її словами, свідчить співвідношення кількості електронних кабінетів, які створили абітурієнти, та кількість поданих ними заяв. Так, за даними МОН, у 2019 році було створено 168 тисяч електронних кабінетів, подано 831,5 тисячі електронних заяв. Для порівняння: у 2018 році вступники створили 162 тисячі кабінетів, а подали 914,5 тис. електронних заяв.

Вона додала, що така тенденція стала можливою завдяки, в тому числі, й тому, що багато хто зі вступників пройшов своєрідне профорієнтаційне тестування, яке розробив аналітичний центр CEDOS. Загалом під час вступної кампанії до цього тесту зверталися 131 тисячу разів.

Також Гриневич відзначила, що цього року дуже мало вступників отримали місця державного замовлення за 6 та 7 пріоритетами — 3 та 2,5% відповідно. Водночас цього року великий відсоток вступників відмовилися від місця державного замовлення, яке було надано за 6 або 7 пріоритетом.

“Цьогоріч від бюджетних місць відмовилися майже 13% рекомендованих до зарахування. Але ці відмови були пов'язані саме з цим 6 та 7 пріоритетом. Коли вступники отримували місце за цим пріоритетом, то в більшості випадків не користувалися цією особливістю, мабуть вирішували йти на платне навчання за вищим пріоритетом”, - наголосила Гриневич.

Так, за даними МОН, за першим пріоритетом отримали рекомендації до зарахування на бюджет 58,7% вступників, за другим — 16,7%, за третім — 9%, за четвертим — 5,7%.

Найбільше місць державного замовлення, за словами Гриневич, отримали Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" — 3837, КНУ ім. Шевченка — 3037, Національний університет “Львівська політехніка” — 2451, ЛНУ ім. Франка — 2260, ХНУ ім. Каразіна — 1253.

Найвищі прохідні бали були на спеціальності: “Міжнародне право” - 194,25; “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та реіональні студії” — 194 у ЗВО підпорядкування МОН та 186,25 у ЗВО підпорядкування Мінкульту; Міжнародні економічні відносини — 190,84; Стоматологія — 189,176; Політологія — 189,125; Журналістика — 188,75 (МОН та 181,662 (Мінкульт); Медична психологія - 186,9 (МОЗ); Історія та археологія — 185,05; Публічне управління та адміністрування — 183,804.

Як повідомляв Укрінформ, наступного року МОН планує скоротити кількість заяв на бюджетну форму навчання, які може подати абітурієнт, із 7 до 5. При цьому можливість обрання спеціальності не обмежується.