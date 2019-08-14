У Києві вчора був найспекотніший день з початку року

Вівторок, 13 серпня, став найспекотнішим днем поточного року в столиці.

Про це Укрінформу повідомили у середу в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"У столиці 13 серпня відмічений найспекотніший день поточного року. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня 13 серпня 2019 року стовпчик максимального термометра вперше цього року піднявся до +35,0 °С", - йдеться у повідомленні.

В обсерваторії також нагадали, що найспекотнішим було 13 серпня 2010 року, коли максимум температури сягнув позначки +36,6 °С.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві на початку липня 2019 року зафіксували два температурні рекорди, а червень побив у столиці 11 температурних рекордів.