Липень у Києві почався з температурних рекордів

У Києві на початку липня 2019 року зафіксували вже два температурні рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньодобова температура повітря 1 липня вперше за 139 років спостережень перевищила попереднє рекордне значення 25,6°С далекого 1890 року на 0,4°С і становила 26,0°С", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ніч на 2 липня виявилась найтеплішою з 1881 року спостережень. Температура повітря вночі не опустилась нижче 20,9°С, а це значить, що попередні рекорди 1938 та 2016 років перевищено на 0,9°С.

Загалом з початку року в Києві оновлено 18 рекордів температури.

Фото: Anastasia Taylor-Lind