Цьогорічний червень у Києві - найспекотніший від 1881 року

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря червня у Києві склала +23,6 °С, що на 5,4°С вище за кліматичну норму. Цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за місяць було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів. За півроку відхилення температури повітря від кліматичної норми становило 3,2°С.

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"Як не парадоксально, найхолодніше було в останній день місяця - 30 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,5°С. Найспекотніше у столиці було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +34,0°С", - повідомили в обсерваторії.

При цьому опадів у столиці випало 67 мм, що становить 92% кліматичної норми.