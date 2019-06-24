Червень у Києві побив 11 температурних рекордів

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після опівдня 22 червня 2019 року стовпчик максимального термометра піднявся до +34,0 °С, що на 0,6 °С вище за попередній максимум температури повітря, зафіксованого у 1891 році", - йдеться у повідомленні.

Крім того, середня добова температура повітря у суботу вперше за 139 років становила +27,3 °С, що на 0,7 °С вище за відповідне попереднє рекордне значення для цього дня, яке було зафіксоване у 1943 році.

Водночас 23 червня мінімальна температура повітря найтеплішої за 139 років спостережень ночі не опустилася нижче +22,3°С, що на 1,4°С вище, ніж у 1946 році.

"Від початку червня вже зафіксовано одинадцять температурних рекордів", - підсумували в обсерваторії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві починаючи з 10 червня спостерігалося поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту та формальдегіду.

У ДСНС повідомили, що високий рівень забруднення атмосферного повітря збережеться до 25 червня, а покращення ситуації очікується в останні дні червня.

Накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря у Києві сприяють метеорологічні умови: спекотна погода, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії.