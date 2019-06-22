Європу накриє екстремальна "африканська" спека

«Континентальна Європа готується до «потенційно небезпечної» теплової хвилі. Високий тиск, що несе гаряче повітря з Африки на північ, призведе до того, що температура підвищиться», - йдеться у замітці.

Очікується, що потенційна рекордна спека, яка встановиться наступного тижня на більшій частині Європи – від Іспанії до Німеччини, буде сягати в деяких регіонах 40 градусів. У небезпечній зоні опиняться Мадрид і Берлін, Париж і Брюссель, Відень і Белград, Бухарест і Софія.

Утім, «втішають» синоптики, хвиля може бути й не досить тривалою. Однак радять вжити заходів для того, щоби уникнути перегрівання.

«Кілька днів екстремального тепла в поєднанні з теплими ночами не дозволять будівлям і будинкам охолонути, що створює незручні умови сну і таким чином підвищує ризик захворювань, викликаних перегріванням», - зазначив метеоролог Ерік Лейстер.

Основні групи ризику – літні люди та діти.

Довгострокові прогнози погоди показують, що літні температури протягом липня та серпня, як очікується, також будуть вищими за звичайні та можуть перевищити показники 2018 року, який став одним з трьох найтепліших років на континенті. Результатом спеки стали підвищення рівня смертності, різке зниження врожайності сільськогосподарських культур, закриття атомних електростанцій і масштабні лісові пожежі.