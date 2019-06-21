Спека не залишає Україну, лише у кількох областях дощі та грози

В Україні у суботу утримається суха та спекотна погода, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вдень подекуди значні дощі; температура вночі 15-20°, вдень 24-29°. На решті території суха та спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 25°; вдень 30-35°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Києві та області очікується суха та спекотна погода. У столиці вночі близько 20°, вдень 32-34°, на Київщині вночі 17-22°, вдень 30-34°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

23-24 червня в західних областях короткочасні дощі, грози, в Карпатському регіоні 23 червня місцями значний дощ; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. На решті території суха спекотна погода, лише у Вінницькій, Житомирській, вдень 24 червня і в окремих районах Київської області короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз подекуди град та шквали 15-20 м/с.

У столичному регіоні 23-24 червня без опадів, лише вдень у понеділок в окремих районах короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°. Читайте також: Медики порадили, як уникнути зневоднення

Синоптики прогнозують 25 червня у південній частині країни та Карпатському регіоні, 26 червня в Україні, крім півдня, місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-35°, на решті території 25 червня вночі 15-21°, вдень 26-32°, 26 червня вночі 13-19°, вдень 23-29°.

На Київщині переважно без опадів, лише вдень 26 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 25 червня вночі 15-20°, вдень 27-32°, 26 червня вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 27-28 червня на більшій частині території України, 29 червня у східних областях короткочасні дощі, грози, 30 червня - 1 липня переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 23-29°, наприкінці періоду в південних, східних та більшості центральних областей 27-33°.