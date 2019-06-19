Медики порадили, як уникнути зневоднення

Зневоднення організму позначається на роботі усього організму людини, зумовлюючи, насамперед, значне порушення обміну речовин.

Про це повідомляються у Центрі громадського здоров’я.

“Вода – це біологічна потреба організму людини на клітинному рівні. Вода забезпечує нормальний перебіг безлічі процесів обміну речовин: підтримує нормальну температуру тіла, виводить з сечею кінцеві продукти обміну речовин і токсини тощо. Нормальний обмін речовин порушується вже при втраті тілом 1% води. Зневоднення організму – це тяжкий хворобливий стан організму, що виникає внаслідок браку рідини, необхідної для звичайної життєдіяльності усіх систем і органів”, - зазначають медики.

Підкреслюється, що спрага – єдиний сигнал, що свідчить про потреби організму у воді.

“Однак у початкових стадіях зневоднення відчуття спраги виникає не завжди, що особливо характерно для районів з холодним кліматом. Потрібно відмовитись від вживання у жарку погоду кави, напоїв, що містять кофеїн чи алкоголь, гострих страв, від використання декоративної косметики, носіння синтетичної одягу, що облягає. Сухість шкірних покривів – ще один симптом зневоднення. Якщо шкіра залишається сухою навіть після застосування зволожуючих кремів, можливо, причина в нестачі води", - наголошують дієтологи.

Для діагностування зневоднення медики радять двома пальцями стиснути ділянку шкіри на руці або нозі, щоб утворилася складка, а потім відпустити: якщо слід від складки довго не проходить, значить шкіра втратила свою еластичність внаслідок зневоднення.

"Іншими симптомами зневоднення є загальне нездужання, головний біль, задишка, нечленороздільна мова, втрата здатності рухатися, підвищення температури тіла, шлунково-кишкові розлади. Симптомами зневоднення у дітей можуть бути: повна відмова від пиття, холодні кінцівки, апатичність та надмірна сонливість, шкіра суха і в’яла, мармуровий колір шкіри, нехарактерна тривала відсутність сечовипускання, сеча темна, концентрована з різким запахом, при спробі заплакати – відсутність сліз, впалі очі та тім'ячко", - повідомляють у ЦГЗ.

Лікарі підкреслюють, краще здійснювати профілактику зневоднення, ніж його потім лікувати.

"Вживання достатньої кількості води допомагає уникнути зневоднення. Пити чисту та свіжу рідину необхідно протягом усього часу, коли людина не спить, незважаючи на рівень активності та самопочуття. Щоденно необхідно пити 2 – 3 літри негазованої чистої води невеликими порціями. Це правило особливо важливе для людей похилого віку, оскільки з віком відчуття спраги притупляється", - зазначають медики.

Вони підкреслюють, що кава, чай та бульйон в цей об'єм не входять.

"Норма споживання води залежить від ваги: що більша маса тіла, то більшої кількості рідини потребує організм. У спеку маленька дитина повинна випивати не менше чашки води (150 мл) кожні 30 хвилин. У будь-яких гострих станах, особливо з підвищеним рівнем температури тіла, рідину потрібно вживати значно більше – в 1,5, а то й 2 рази”, - радять у ЦГЗ. Також наголошується, що під час інтенсивних фізичних навантаженнях дорослий повинен випивати не менше літри води.