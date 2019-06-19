«Лікар у Вашому домі» провів понад 82 тисячі обстежень — КМДА

У Києві від початку дії проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено понад 82 тисячі медичних обстежень.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Офіційний портал Києва.

“За минулий тиждень у рамках проекту “Лікар у Вашому домі” здійснено 1372 обстеження, а загалом від початку дії проекту – 82 054 обстеження”, - сказав Поворозник.

Він повідомив, що за результатами обстежень минулого тижня у 914 киян виявлено надмірну вагу, у 574 – підвищений артеріальний тиск, у 217 – високий рівень цукру крові, у 516 – високий рівень холестерину.

Окрім того, минулого тижня здійснено 80 виїздів мультидисциплінарних бригад. До складу такої бригади входять лікар і медсестра первинної ланки, вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися медичного закладу, аби отримати допомогу.

Як зазначили у пресслужбі КМДА, у рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом “Лікар у Вашому домі” в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину в крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.