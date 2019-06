Люди помирають не від того, про що найчастіше пишуть ЗМІ - Супрун

Дослідження американських науковців виявило, що медіа найчастіше пишуть про загибель людей у терактах, хоча найпоширенішою причиною смерті є серцево-судинні захворювання.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала у Facebook.

"Теракти є найпоширенішою “смертельною” темою у медіа, хоча їх жертвами стають 0,01% американців, і загалом у світі - 0,06% людей. А от найбільш поширена причина смерті - серцево-судинні захворювання - має лише 2-3% запитів у пошуку та згадок у медіа", - зазначила вона.

Супрун посилається на оприлюднене наприкінці травня дослідження “Причини смерті в США. Від чого американці помирають, що шукають у мережі, та про що пишуть медіа”. Дослідники проаналізували причини смерті в США, гугл-тренди на тему причин смерті та згадки причин смерті в медіа, зокрема The New York Times та The Guardian.

Науковці дійшли висновків, що найбільші загрози для людей, на думку медіа, такі: терористичні атаки (33-35%), вбивства (22-23%) та самогубства (10-14%). При цьому люди шукають у мережі інформацію про рак (37%), діабет (8,9%), тероризм (7,2%). Натомість реальними загрозами для життя людей є серцево-судинні хвороби (30,2%), рак (29,5%), аварії (7,6%).

Таким чином, зазначила керівниця МОЗ, найбільшу “вагу” в дослідженні мають серцево-судинні захворювання (30,2%) та терористичні акти (33-35%). Щоправда, перші — лідирують серед причин смерті, про другі найбільше пишуть медіа.

Тим часом майже третину смертей спричиняє рак. "І насправді його шукають багато (37%), але покриття в медіа становить лише 13-14%. Водночас, люди шукають інформацію про безпеку на дорозі частіше (10,7%), ніж гинуть у ДТП (7,6%), але в медіа про аварії - менше 3%", - наголошує Супрун.

За її словами, чи не єдина причина смерті, де спостерігається відповідність запитів та уваги медіа - інсульт (по 5%).

Що ж до України, то близько 90% смертей у нас спричинені неінфекційними захворюваннями (ішемічна хвороба серця, інсульт, цироз печінки, рак). Для нас так само притаманна тенденція із серцево-судинними захворюваннями - вони спричиняють 63% смертей, інформує в.о. міністра.

"Невідповідність, відображена в дослідженні, непокоїть... Адже якщо люди будуть цікавитися дійсно актуальними для себе темами, вивчати потенційні ризики, вони з вищою імовірністю вчасно звернуться по допомогу до лікаря або за психологічною підтримкою", - вважає Супрун.

Вона наголошує, що дисбаланс між тим, про що читаємо в новинах, що шукаємо в інтернеті та реальністю, має декілька причин.

По-перше, це очікування, що інформація працюватиме на запобігання. Люди, які з певних причин переймаються темою раку, шукають про цю хворобу більше за інших. Це може допомагати запобігти хворобі та смерті, але також збільшує дисбаланс у пошуку.

По-друге, зауважила керівниця МОЗ, медіа й новини фокусуються на історіях та подіях. "Для медіа цікавіше висвітлювати унікальні випадки - теракти, самогубства чи вбивства, аніж хворобу печінки. Вони прагнуть якомога більшої кількості переглядів і віддають перевагу ексклюзиву та емоціям", - зауважує Супрун.

На її думку, це дослідження доводить, що критичне мислення має бути невід’ємною навичкою сучасної людини. Адже вміти аналізувати та перевіряти факти, визначати власні пріоритети й обирати справді важливе в інформаційному потоку - одна із запорук психічного здоров’я сьогодні.

У зв'язку з цим Уляна Супрун нагадує, що отримати достовірну та зрозумілу інформацію про здоров’я завжди можна у свого сімейного лікаря.