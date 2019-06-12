Високі підбори можуть зашкодити здоров’ю - Супрун

"Ви можете носити підбори, якщо вам комфортно фізично та психологічно, а взуття при цьому має хороший супінатор, не тисне, і підбір правильно розташований посередині п’яти. Але не забувайте, що тривале носіння взуття на високих підборах може зашкодити здоров’ю ніг і спини, тож чергуйте красиве зі зручним", - підкреслила вона.

За її словами, дослідження пов’язують носіння високих підборів з підвищеним ризиком виникнення наростів, мозолів, болю в м’язах та ризиком травмуватися. Деякі з цих травм дуже серйозні, як-от переломи гомілки, та потребують досить тривалого лікування та реабілітації.

Водночас, зазначила Супрун, у цьому ж дослідженні науковці вказали, що знайшли досить переконливі докази, що високі підбори підвищують впевненість в собі.

"Високі підбори можуть змінювати механіку ходи. Якщо носити їх постійно, це призводить до збільшення жорсткості ахілового сухожилля та скорочення литкових м’язів. Тривале носіння високих підборів може знизити ефективність м'язів при ходьбі та збільшує ризики травм", - йдеться у дописі.

Урядовець додала, що при тривалому носінні скорочуються м'язи задньої частини ноги і розслабляються м’язи передньої. Як наслідок — збільшуються ризики травмуватися.

Крім того це може погано вплинути на коліна. Через значний тиск на колінні суглоби, збільшується ризик появи дегенеративних змін в суглобах та появи остеоартрозу. Навіть якщо ви носите взуття з високими, але широкими підборами — це може шкодити колінам.

Також на високих підборах значно збільшується тиск на стопи. Що вищі підбори, то сильніший тиск. До прикладу, носіння підборів висотою в 7,5 см підвищує тиск на передню частину стопи на 76%.

Високі підбори також збільшують ризики появи вальгусної деформації стопи — коли кістка великого пальця стопи виходить із суглоба, а пальці з’єднуються, та можуть сприяти виникненню болю в спині.

Для зменшення ризиків від носіння високих підборів Супрун рекомендує регулярно виконувати вправи для зміцнення м’язів стопи та розтягування литкових м’язів, обирати просторе взуття, а не вузькі моделі, пам'ятати, що чим більша вага, то більша сила діє на ступні, а саме на пальці. Саме тому вагітним жінкам на пізньому терміні радять утриматися від носіння підборів — це може деформувати ступню.

"Якщо ви схильні до набряків, то вузьке взуття рано чи пізно почне перетискати судини, і може натерти ногу до крові. Щодо набряків слід порадитися із кардіологом, щоб виявити причину і призначити лікування. Поки вам не стало краще, варто утриматися від “красивого” взуття", - наголосила вона і порадила також носити змінне взуття.