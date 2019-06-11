Супрун каже, що на “електронну медицину” повністю перейдуть за 5 років

До кінця 2023 року всі рішення в системі охорони здоров'я мають ухвалюватися на основі електронних даних.

Про це у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Сьогодні ми прагнемо, щоби до кінця 2023 року всі рішення в системі охорони здоров’я ухвалювалися на основі електронних даних. Від міністра до сімейного лікаря та пацієнта. І розуміємо, що це можливо. Днями Міністерство охорони здоров'я України представило проект Концепції інформатизації охорони здоров’я. Це стратегічний план розвитку eHealth. Зараз розпочинаємо місяць громадського обговорення", - написала Супрун.

Серед основних принципів системи вона назвала присвоєння кожному пацієнту в системі медичного ID, особистого номера, за яким будуть закріплені всі його дані. Ці дані будуть зберігатися в хмарному сховищі і будуть доступні пацієнту і лікарю в разі потреби будь-де. Пацієнти отримають доступ до своїх електронних кабінетів і, відповідно, до медичної інформації, яка зберігається там. Медичні дані будуть вводитися один раз. Також система буде збирати та опрацьовувати дані, що дасть змогу аналізувати епідемічні тренди та покриття імунізацією та ухвалювати відповідні рішення.

За словами очільниці МОЗ, дані будуть зберігатися відповідно до міжнародного стандарту управління безпекою ISO:27001.

Всі користувацькі рішення (медичні та пацієнтські інформаційні системи, додатки та надбудови) розроблятимуть українські ІТ-фахівці на ринкових умовах. Медичні заклади можуть вільно обирати те рішення, яке відповідає їхнім потребам.

Крім цього, електронна система допоможе слідкувати за ефективністю медичних закладів. Надання закладами електронних даних в систему буде обов’язковою передумовою отримання фінансування від НСЗУ Національна служба здоров'я України, наголосила Супрун.

Очільниця МОЗ нагадала, що зараз рівень комп'ютеризації первинної ланки становить 97%, сімейні лікарі та терапевти вже виписують електронні рецепти за програмою "Доступні ліки", в тестовому режимі розпочинається ведення електронних карток пацієнтів.

Зараз в електронній системі eHealth зареєстровано 1966 медичних закладів, 24,6 тисячі лікарів. Декларацію з сімейним лікарем в системі уклали 27,8 мільйона українців. Крім цього, із системою працюють 1162 аптеки та майже 10 тисяч фармацевтів.

Концепція інформатизації охорони здоров’я оприлюднена для громадського обговорення на сайті Міністерства охорони здоров'я.