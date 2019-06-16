Супрун: Совєцьку культуру "уваги до медиків раз на рік" треба міняти

“Про штучність й фальшивість тих чи інших свят, які Україна успадкувала від Союзу, треба говорити. День медичного працівника, який з’явився у 1980 році у Совєцькому Союзі, одне з таких свят. Це дуже у стилі імперій давати людям “свято” замість гідності, фінансової незалежності та належних умов праці й життя. Сьогодні цей день залишається святом в Україні, Білорусі та Росії”, - зазначила Супрун.

На її переконання, “культуру уваги до медиків один раз на рік, постійних декларацій намірів і вічних косметичних ремонтів - потрібно змінювати”. Супрун визнає, що це неможливо без конфліктів, але, за її словами, лише в таких конфліктах може народитись нова система охорони здоров’я України. “Система, в якій кожен день - день медичного працівника. Кожен день - день пацієнта, якому змогли надати своєчасну та якісну допомогу”, - наголосила глава МОЗ.

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Як повідомлялося, День медичного працівника відзначається в Україні щороку у третю неділю червня. Свято встановлене указом Президента від 3 червня 1994 року.

У цей самий день це свято відзначають у Білорусі та Росії.