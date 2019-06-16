Гройсман подякував медикам за професіоналізм та складну працю

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав медичних працівників з професійним святом.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

“Реформа системи охорони здоров’я є однією з найважливіших для нашої країни, адже необхідність змін у вітчизняній медицині очевидна для всіх громадян. Наші зусилля спрямовані на побудову сучасної системи охорони здоров’я, за якої пацієнти отримуватимуть професійну і якісну медичну допомогу”, - зазначив Гройсман.

За його словами, для медичних працівників реформа означає нові можливості самореалізації, гідну винагороду за свою працю, належні матеріально-технічні умови. Запровадження принципу “гроші ходять за пацієнтом” уже збільшило заробітну плату лікарів первинної ланки, і це лише початок реформи, додав Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що зміни в галузі охорони здоров’я, яких вдалося досягнути, стали можливими завдяки роботі тисяч медичних працівників по всій країні. “Ми створюємо ефективну систему, що заохочує працівників і дає їм можливість надалі підвищувати свій фаховий рівень. Упевнений, що професіоналізм українських медиків дає змогу нам ставити перед собою найсміливіші завдання з реформування системи охорони здоров’я та подальшого підвищення якості вітчизняної медицини”, - йдеться у привітанні.

Гройсман висловив подяку всім медичним працівникам України за щоденну надзвичайно складну працю, що рятує життя людей, та побажав подальших професійних успіхів і нових досягнень.

Як повідомлялося, День медичного працівника відзначається в Україні щороку у третю неділю червня. Свято встановлене указом Президента від 3 червня 1994 р.