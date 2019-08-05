Липень-2019 став найспекотнішим за всю історію спостережень

"Липень 2019 року принаймні повторив, якщо не побив, рекорд найспекотнішого місяця з моменту початку збору даних", - йдеться у повідомленні Європейського центру середньострокових прогнозів погоди.

Загалом, як зазначається в повідомленні, липень не самотній в тому, щоб бути спекотним; всі сім місяців цього року досі входять в число чотирьох найтепліших для своєї пори року.

За даними експертів, цьогоріч у липні температура була на 0,04 градуса вищою за ту, яка спостерігалася у липні 2016 року, коли був встановлений попередній рекорд.

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Як повідомлялося, наприкінці червня у Німеччині, Польщі та Чехії було побито температурний рекорд червня за всю історію спостережень.