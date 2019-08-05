Липень-2019 став найспекотнішим за всю історію спостережень
Укрінформ
Служба зміни клімату “Коперник” ЄС (C3S) та Європейський центр середньострокових прогнозів погоди підтвердили, що липень 2019 року був найспекотнішим місяцем за всю історію глобальних спостережень.
Про це повідомляє Evening Standart.
"Липень 2019 року принаймні повторив, якщо не побив, рекорд найспекотнішого місяця з моменту початку збору даних", - йдеться у повідомленні Європейського центру середньострокових прогнозів погоди.
Загалом, як зазначається в повідомленні, липень не самотній в тому, щоб бути спекотним; всі сім місяців цього року досі входять в число чотирьох найтепліших для своєї пори року.
За даними експертів, цьогоріч у липні температура була на 0,04 градуса вищою за ту, яка спостерігалася у липні 2016 року, коли був встановлений попередній рекорд.
Як повідомлялося, наприкінці червня у Німеччині, Польщі та Чехії було побито температурний рекорд червня за всю історію спостережень.