Липень 2019 року може стати найспекотнішим в історії

За попередніми даними, липень 2019 року може побити рекорд найтеплішого місяця в історії.

Про це заявили у Світовій метеорологічній організації (WMO), передає Independent.

“Липень 2019 року буде на рівні, або можливо навіть трішки теплішим за попередній найтепліший місяць в історії — червень 2016 року”, - повідомили в організації.

Як повідомляє Independent, офіційні дані будуть опубліковані 5 серпня.

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Зазначається, що спекотний липень продовжив рекорд свого попередника - червня 2019 року, який також став найспекотнішим червнем.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш наголосив, що потрібно боротися зі зміною клімату, адже екстремальна погода у світі є тільки “верхівкою айсберга”.

Фото: АА