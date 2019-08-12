Пляжі Києва, на яких краще не купатися

КП "Плесо" не рекомендує купатися на всіх 14 муніципальних пляжах Києва.

Про це повідомляє сайт підприємства.

Так, станом на 12 серпня на 14 пляжах Києва вивішено "жовтий прапор" (купатися не рекомендовано).

Мова йде про пляжі: "Венеція", "Золотий", "Передмостова Слобідка", "Молодіжний", "Дитячий", "Веселка", "Галерна", "Центральний", "Чорторий", "Троєщина", "Тельбін", "Вербний", "Райдуга" і "Пуща-Водиця".

Водночас, як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби міста Києва, досліджені проби води відкритих водойм на 5 серпня 2019 року не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.

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Зокрема, виявлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина» та «Чорторий».

На пляжі «Чорторий» зафіксовано наявність на поверхні води мілких водоростей; водневий показник – пляж «Райдуга»; біохімічна потреба в кисні (БПК5): пляжі «Райдуга» та «Тельбін».

Як зазначається, проби води з питних фонтанчиків не відбирались.