У Києві сміттєвіз збив чоловіка на смерть

У Дніпровському районі столиці автомобіль збив чоловіка. Останній від отриманих травм загинув.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції вчора близько 20:00 надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку на бульварі Верховної Ради автомобіль збив чоловіка. За викликом відразу виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група поліції та лікарі «швидкої», - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що водій автомобіля «МАН», 1961 року народження, під час руху заднім ходом скоїв наїзд на чоловіка, який від отриманих травм помер на місці ДТП.

Читайте також: На Львівщині лейтенант Нацгвардії на смерть збив пішохода

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, слідчі встановлюють особу загиблого чоловіка, а також обставини та механізм ДТП.