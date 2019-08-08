На Львівщині лейтенант Нацгвардії на смерть збив пішохода

Слідчі ДБР розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю лейтенанта Нацгвардії, внаслідок якої загинув пішохід.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

ДТП сталася у середу, 7 серпня, на ділянці автодороги «Львів-Пустомити-Меденичі».

“За попередньою інформацією, командир патрульної роти однієї із військових частин Нацгвардії скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину вулиці поза межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП пішохід був госпіталізований до Пустомитівської центральної районної лікарні, де від отриманих травм помер”, - поінформували в ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, зазначили у ДБР.

Фото: dbr.gov.ua