У Києві призупинили роботу мережі піцерій il Molino

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві у ході перевірки мережі закладів громадського харчування Il Molino виявило порушення і прийняло рішення про призупинення діяльності закладів.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві були здійснені планові заходи державного контролю (інспектування), з відбором зразків продукції, на потужності ТОВ "Тераса". У ході планової перевірки мережі закладів громадського харчування Il Molino було виявлено численні порушення, а саме: потужності не підтримується в чистоті та у робочому стані, харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, перероблювання та/або обігу, порушуються температурні режими під час розморожування харчових продуктів", - йдеться у повідомленні.

За результатами лабораторних досліджень відібраних зразків харчових продуктів встановлено невідповідності готових харчових продуктів за мікробіологічними показниками, що становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини, заявили у Держспоживслужбі.

Відтак, згідно з повідомленням, "головним державним інспектором м. Києва були прийняті рішення про тимчасове припинення діяльності з виробництва та обігу харчових продуктів".

Водночас мережа Il Molino на своїй сторінці у Facebook назвала висновки Держспоживслужби необ'єктивними і такими, що не відповідають дійсності.