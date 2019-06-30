Киян попереджають, що забруднення повітря "зашкалюватиме" щоліта
Укрінформ
У Києві в літній період буде зберігатися високий рівень забруднення повітря, людям рекомендують уникати місць масового скупчення автотранспорту.
Про це сказав начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі ObozTV.
Він розповів, які категорії людей найбільше схильні до ризиків для здоров'я.
"У групі ризику діти, літні люди, вагітні, а також люди з хронічними захворюваннями, в першу чергу – легень, з бронхіальною астмою. Їм не рекомендується знаходитися в спекотну пору в місцях скупчення автотранспорту. Що стосується парків, скверів, територій житлової забудови, де є недопуск автотранспорту, повітря там абсолютно відповідає стандартам", - повідомив Рубан.
За його словами, основна порада киянам - "в спекотну пору в місцях максимального розміщення автотранспорту краще не перебувати".