Киян попереджають, що забруднення повітря "зашкалюватиме" щоліта

Він розповів, які категорії людей найбільше схильні до ризиків для здоров'я.

"У групі ризику діти, літні люди, вагітні, а також люди з хронічними захворюваннями, в першу чергу – легень, з бронхіальною астмою. Їм не рекомендується знаходитися в спекотну пору в місцях скупчення автотранспорту. Що стосується парків, скверів, територій житлової забудови, де є недопуск автотранспорту, повітря там абсолютно відповідає стандартам", - повідомив Рубан.

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За його словами, основна порада киянам - "в спекотну пору в місцях максимального розміщення автотранспорту краще не перебувати".