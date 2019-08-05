Столичний архів покаже унікальні документи про університет Шевченка

У вересні держархів Києва продемонструє 60 унікальних документів, пов’язаних із будівництвом та діяльністю Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак, інформує Офіційний портал Києва.

«На сьогодні в Державному архіві міста Києва знаходяться понад 72 тисячі справ щодо життя та історії нашого головного університету імені Тараса Шевченка, ще з 1834 року. Ці унікальні документи вдалося зберегти навіть у дні німецької окупації і вони об’єднанні в окремий фонд № 16. На сьогодні науковці та архівісти опрацьовують документи, аби вже в другій половині вересня показати їх всім охочим», – повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, виставку планується відкрити в стінах університету, а згодом – у приміщенні архіву. Архівісти та науковці, опрацювавши документи, виділили 10 розділів, які, зокрема, демонструються історію та саме будівництво університету – фото та контракт архітектора Вікентія Беретті з майстрами, імператорський указ щодо заснування університету.

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Слончак зазначив, що буде представлено студентське життя 19 століття, навчальний процес в університеті, навчальні зразки дипломів, огляди викладання предметів. Також науковці планують розділ із висвітленням постаті Тараса Шевченка та діяльністю Кирило-Мефодіївського товариства, а також презентацію матеріалів про студентів, які загинули в бою під Крутами.