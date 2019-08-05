Столичний архів покаже унікальні документи про університет Шевченка
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак, інформує Офіційний портал Києва.
«На сьогодні в Державному архіві міста Києва знаходяться понад 72 тисячі справ щодо життя та історії нашого головного університету імені Тараса Шевченка, ще з 1834 року. Ці унікальні документи вдалося зберегти навіть у дні німецької окупації і вони об’єднанні в окремий фонд № 16. На сьогодні науковці та архівісти опрацьовують документи, аби вже в другій половині вересня показати їх всім охочим», – повідомив заступник голови КМДА.
За його словами, виставку планується відкрити в стінах університету, а згодом – у приміщенні архіву. Архівісти та науковці, опрацювавши документи, виділили 10 розділів, які, зокрема, демонструються історію та саме будівництво університету – фото та контракт архітектора Вікентія Беретті з майстрами, імператорський указ щодо заснування університету.
Слончак зазначив, що буде представлено студентське життя 19 століття, навчальний процес в університеті, навчальні зразки дипломів, огляди викладання предметів. Також науковці планують розділ із висвітленням постаті Тараса Шевченка та діяльністю Кирило-Мефодіївського товариства, а також презентацію матеріалів про студентів, які загинули в бою під Крутами.