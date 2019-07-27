На Житомирщині знайшли масове поховання жертв більшовиків

У Житомирській області поблизу села Шумськ пошуковці виявили масове поховання цивільних осіб, яких убили близько ста років тому.

Про це повідомляє Громадське радіо.

«Зателефонували хлопці, які займаються пошуком монет, сказали, що наткнулися на кістки. Ми оперативно приїхали. Те, що побачили, коли почали копати, це був жах просто. Вони заколоті багнетами, проколоті шаблями, сокирами. Там такі пошкодження – кістки перерубана навпіл, на голові від шабель удари, де за раз не вбили, добивали, скроні пробиті. Дуже багато дітей. Зі 170 осіб - близько 120 напевно дітей. Діти різного віку, починаючи від немовлят і закінчуючи 13-15-річними», - розповів голова Історико-патріотичного об’єднання «Пошук» Олександр Ловинюк.

На думку науковців, масове вбивство цивільного населення пов’язане із діяльністю продзагонів, які допомагали встановлювати радянську владу в Україні: жителів сіл брали у заручники, щоб змусити віддавали продовольство.

Усі загиблі - жінки, діти та чоловіки похилого віку.

«Версія початкова, яку ми висунули, що це жертви більшовицького терору. Вона підтвердилася і документально. Були знайдені в архівах документи, доповідні записки - писало місцеве «чека» до Києва з приводу безчинства продзагону на території села Великий Шумськ. Датуються ці записки груднем 1919-го – січнем 1920 року. Більшовики відбирали все, що люди заробили, тому, природно, вони бралися за зброю. Жінки цього робити не могли, вони залишалися вдома, чоловіки йшли воювати. Але прийшли комуністи і забрали у заручники. Всі, хто не здав зброю, або не здав продовольства, вони всі були ось тут», - зазначає Ловинюк.

Пошукові роботи тривають. Пошуковці планують перепоховати загиблих на цвинтарі у селі Сінгури, а на місці масового вбивства встановити дубовий хрест.