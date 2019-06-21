Держкомісія ініціює розслідування злочинів проти українського народу в 1930-40-х роках

Під головуванням віцепрем’єрміністра України Павла Розенка у п'ятницю відбулося засідання Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, під час якого було ініційовано розслідування злочинів проти українського народу в 1930-40-х роках.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

"У ході засідання Комісія розглянула питання розслідування злочинів проти українського народу в 1930-40-х роках ХХ століття та ініціювала подальший розгляд цього питання з відповідними органами державної влади та правоохоронними структурами. За підсумками обговорення Павло Розенко доручив Українському інституту національної пам'яті провести узагальнення наявних матеріалів, свідчень та розпочати підготовчу роботу щодо проведення необхідних досліджень та ініціювання слідчих дій", - йдеться у повідомленні,

Крім того, комісія погодила встановлення в Одесі меморіальної плити хорватським воїнам, пам’ятного знака французьким пілотам, загиблим під час Першої світової війни, та спорудження меморіалу загиблим військовослужбовцям різних армій часів Першої світової війни у місті Пустомити Львівської області.

Зазначається, що Державна міжвідомча комісія своїм рішенням також дала старт проекту щодо увічнення пам’яті (спорудження меморіалу або встановлення пам’ятного знака українців, загиблих у часи Першої світової війни та похованих на Центральному кладовищі Відня.