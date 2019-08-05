Без жетонів відсьогодні працює і столична станція "Дніпро"

Вестибюлів з сучасними засобами оплати у київському метрополітені стає більше - відсьогодні без жетонів працює і станція "Дніпро".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"До всіх попередніх вестибюлів приєднується станція "Дніпро". Жетони уже не продаватимуться у касах. Однак, раніше куплені ще можна використати на турнікеті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повністю жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.

Наразі сучасні засоби оплати працюють на станції "Нивки" (вихід до пожежної частини), станції "Іподром" (вихід до Іподрому), "Теремки" (вихід до "Магелану") та у вестибюлі (вихід до ТРЦ "Піраміда") станції "Позняки".