Прощавай, жетон: ще одна станція метро з понеділка їх не продаватиме
Про це повідомляється у неділю на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.
"Продовжуємо наближатися до #безжетонів. Вестибюлів з сучасними засобами оплати стає більше. Завтра до всіх попередніх приєднується станція "Дніпро", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що жетони уже не продаватимуться у касах. Однак, раніше куплені ще можна використати на турнікеті.
Як уже повідомлялося, з 31 жовтня Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену («Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Акедеммістечко», «Лісова», «Арсенальна», «Теремки», «Видубичі», «Сирець» та «Почайна»), в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.