Прощавай, жетон: ще одна станція метро з понеділка їх не продаватиме

КП "Київський метрополітен" поступово наближається до використання е-квитка. Так, із 5 серпня жетони уже не продаватимуться у касах і на станції "Дніпро".

Про це повідомляється у неділю на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Продовжуємо наближатися до #безжетонів. Вестибюлів з сучасними засобами оплати стає більше. Завтра до всіх попередніх приєднується станція "Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що жетони уже не продаватимуться у касах. Однак, раніше куплені ще можна використати на турнікеті.