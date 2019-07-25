З 31 жовтня Київ переходить на е-квиток: як придбати і скільки коштує

У Києві міський транспорт з 31 жовтня переходить на електронний квиток - е-квиток.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 31 жовтня Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену («Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Акедеммістечко», «Лісова», «Арсенальна», «Теремки», «Видубичі», «Сирець» та «Почайна»), в Особистому кабінеті киянина , у мобільному додатку KyivSmartCity , у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поповнити е-квиток можна буде за допомогою мобільних додатків «Приват 24», «Ощад 24/7» або в терміналах самообслуговування КП «ГІОЦ», Приватбанку, Ощадбанку та на порталі EasyPay.

"Зручною заміною жетонів та разових квитків стануть також квитки з QR-кодами, єдині для всіх видів транспорту. Їх можна буде придбати у боксах самообслуговування та касах київського метрополітену", - додали в КМДА.

Щоб користуватися е-квитком, спершу пасажир купує QR-квиток або транспортну картку, яку варто зареєструвати в кабінеті користувача. Це і є е-квиток, який надалі можна поповнювати.

Громадський транспорт обладнано валідаторами – спеціальними зчитувальними пристроями. Їх можна знайти біля дверей та всередині салонів громадського транспорту. Пасажиру достатньо просто піднести транспортну карту або QR-квиток до валідатора – проїзд оплачено. Контролери будуть мати спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка.

Тарифи при придбанні поїздок на транспортну карту Kiev Smart Card:

1-9 поїздок – 8 грн за квиток;

10-19 поїздок – 7,70 грн;

20-29 поїздок – 7,40 грн;

30-39 поїздок – 7,10 грн;

40-49 поїздок – 6,80 грн;

50 поїздок – 6,50 грн