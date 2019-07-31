У серпні кияни зможуть безкоштовно обстежитися на пересувному флюорографі

У серпні 2019 року кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі.

Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я, повідомляє пресслужба КМДА.

"Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра", - йдеться у повідомленні.

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Також пресслужба КМДА нагадала, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.