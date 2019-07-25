В Україні стартує кампанія вакцинації дорослих від правця та дифтерії

З наступного тижня Міністерство охорони здоров'я розпочне кампанію з вакцинації дорослих від дифтерії та правця.

Про це на брифінгу поінформувала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступного тижня починається кампанія щодо вакцинації дорослих людей від дифтерії і правця. Я закликаю всіх прийти до свого сімейного лікаря і перевірити, коли ви востаннє вакцинувалися проти дифтерії і правця, і вакцинуватися. Вакцини є в наявності, всі вони перевірені ВООЗ", - сказала Супрун.

Вона також повідомила, що ВООЗ вивчив систему вакцинопрофілактики в Україні і надасть свої рекомендації щодо її покращення.

Водночас Супрун наголосила, що за останні три роки вдалося суттєво підвищити рівень вакцинації, зокрема дітей. Хоча до необхідного рівня - 95% - задля забезпечення колективного імунітету ще далеко. Так, за даними МОЗ, у 2018 році рівень вакцинованих дітей віком 1 рік від кашлюка, дифтерії та правця склав 67,5% (21% у 2016), від гепатиту В - 65,2% (28,8% у 2016 році), від кору, паротиту, краснухи — 91% (44,5% у 2016 році, від поліомієліту - 69,2% (у 2016 році — 60,8%), від туберкульозу — 84% (у 2016 році — 72,3%).