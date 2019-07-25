В Україні стартує кампанія вакцинації дорослих від правця та дифтерії
Про це на брифінгу поінформувала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наступного тижня починається кампанія щодо вакцинації дорослих людей від дифтерії і правця. Я закликаю всіх прийти до свого сімейного лікаря і перевірити, коли ви востаннє вакцинувалися проти дифтерії і правця, і вакцинуватися. Вакцини є в наявності, всі вони перевірені ВООЗ", - сказала Супрун.
Вона також повідомила, що ВООЗ вивчив систему вакцинопрофілактики в Україні і надасть свої рекомендації щодо її покращення.
Водночас Супрун наголосила, що за останні три роки вдалося суттєво підвищити рівень вакцинації, зокрема дітей. Хоча до необхідного рівня - 95% - задля забезпечення колективного імунітету ще далеко. Так, за даними МОЗ, у 2018 році рівень вакцинованих дітей віком 1 рік від кашлюка, дифтерії та правця склав 67,5% (21% у 2016), від гепатиту В - 65,2% (28,8% у 2016 році), від кору, паротиту, краснухи — 91% (44,5% у 2016 році, від поліомієліту - 69,2% (у 2016 році — 60,8%), від туберкульозу — 84% (у 2016 році — 72,3%).