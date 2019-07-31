У Києві до 31 серпня перекриють рух на частині Південного мосту

У Києві до 31 серпня перекриють рух на частині Південного мосту

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Укрінформ
У зв'язку з ремонтними роботами на естакаді Південного мосту із 22:00 2 серпня до 31 серпня буде обмежено рух у напрямку лівого берега.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"КК "Київавтодор" продовжує ремонт (фактично, заміну) деформаційних швів на естакаді Південного мосту. Як попередили у комунальній корпорації, із 22:00 2 серпня до 31 серпня триватимуть роботи на естакаді у напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху.

"Після цього етапу дорожники ремонтуватимуть шов на іншій половині естакади у цьому ж напрямку", - додали у корпорації.

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Нині на естакаді Південного мосту уже замінили 28 деформаційних швів. Ще один замінять цього року.

Загалом на естакаді передбачено ремонт 46 швів.

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