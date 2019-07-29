На "мосту Кличка" тріснули скляні перила

"Демонтаж та заміну скляного елементу планують здійснити у середу, 31 липня. Скло, яке знімуть, відправлять на експертизу, аби встановити причини його пошкодження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі спеціалісти вивчають відео з камер спостереження, щоб з’ясувати, чи не було здійснено акт вандалізму.

Новий пішохідно-велосипедний міст у столиці відкрили 25 травня, у День Києва.

Міст з’єднує два туристичних маршрути – парк «Володимирська гірка» і парк «Хрещатий». Він слугує винятково для пішоходів і велосипедистів.

Мостовий перехід зроблений із бетону, заліза та скла. Тут є пішохідні та велосипедні доріжки, оглядові майданчики, сучасне освітлення, відеоспостереження. Облаштовані оглядові майданчики, звідки відкривається вид на Дніпро, панорами лівобережжя та історичного Подолу.

Місто планує втілити проєкт великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї і завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.

Висновки за результатами випробування мосту опубліковано на сайті КМДА.

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