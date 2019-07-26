КМДА готова надати слідству всі документи щодо “скляного” мосту - Кличко

Київська міська державна адміністрація готова надати НАБУ всі необхідні документи у справі перевірки фінансування будівництва пішохідного моста у столиці.

Про це сказав Київський міський голова і голова КМДА Віталій Кличко у п'ятницю на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після інформації у ЗМІ цю ситуацію (про можливе розкрадання під час будівництва моста - ред.) перевіряє НАБУ. КМДА готова надати слідству всі необхідні матеріали", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що новий пішохідно-велосипедний міст, який з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів, став інструментом політичної боротьби.

"Спочатку були маніпуляції: потрібен він - не потрібен, вкрали проєкт - не вкрали, вкрали гроші - не вкрали. Потім були заяви про його вартість. Одразу хочу сказати, що міст не коштує 400 млн, це сума кількох проєктів, які взяли і натягнули на міст. Міст коштує 270 млн, така ціна і залишилась", - наголосив Кличко.

При цьому, за його словами, місто наразі розрахувалось тільки за матеріали і конструкцію моста. Тобто заплатили половину коштів. Інші кошти знаходяться на рахунках столиці", - зауважив мер.

Він також нагадав, що КМДА, аби уникнути спекуляцій, одразу звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який має перевірити обґрунтованість витрат на будівництво моста.

Як повідомлялося, 24 липня директор НАБУ Артем Ситник розповів, що Антикорупційне бюро розслідує справу стосовно можливих розкрадань під час будівництва пішохідного моста в центрі Києва.

За його словами, детективи НАБУ в межах кримінальної справи будуть розслідувати, наскільки обґрунтованою була вартість будівництва мосту, а також якість самих робіт.

Новий пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів, було відкрито 25 травня до Дня Києва.

Однак через день після відкриття з’явилися тріщини на деяких фрагментах скляної підлоги мосту. Згодом скло замінили, але через деякий час на мосту з’явилася тріщина.

Тим часом у КМДА 16 липня заявили, що за результатами обстеження та випробування технічний стан пішохідно-велосипедного мосту справний та відповідає чинним нормативам із навантаження для пішохідних мостів.