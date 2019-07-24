НАБУ розслідує можливе розкрадання під час будівництва

НАБУ розслідує можливе розкрадання під час будівництва "скляного" мосту у Києві

Укрінформ
Національне антикорупційне бюро України розслідує справу стосовно можливих розкрадань під час будівництва пішохідного мосту в центрі Києва.

Про це сказав у коментарі Укрінформу директор НАБУ Артем Ситник під час конференції в Києві.

«Таке провадження є. Дуже багато публікацій з цього приводу було, тому ми відреагували і почали розслідувати», - сказав він.

Ситник додав, що детективи НАБУ у межах кримінальної справи будуть розслідувати, наскільки обгрунтованою була вартість будівництва мосту, а також якість самих робіт.

«Ми бачили публікації, що за декілька годин після відкриття там були певні поломки», - пояснив Ситник.

Як повідомлялося, новий пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів, було відкрито 25 травня до Дня Києва.

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Однак через день після відкриття з’явилися тріщини на деяких фрагментах скляної підлоги мосту. Згодом скло замінили, але через деякий час на мосту з’явилася тріщина.

Тим часом у КМДА 16 липня заявили, що за результатами обстеження та випробування технічний стан пішохідно-велосипедного мосту справний та відповідає чинним нормативам із навантаження для пішохідних мостів.

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