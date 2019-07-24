НАБУ розслідує можливе розкрадання під час будівництва "скляного" мосту у Києві

Національне антикорупційне бюро України розслідує справу стосовно можливих розкрадань під час будівництва пішохідного мосту в центрі Києва.

Про це сказав у коментарі Укрінформу директор НАБУ Артем Ситник під час конференції в Києві.

«Таке провадження є. Дуже багато публікацій з цього приводу було, тому ми відреагували і почали розслідувати», - сказав він.

Ситник додав, що детективи НАБУ у межах кримінальної справи будуть розслідувати, наскільки обгрунтованою була вартість будівництва мосту, а також якість самих робіт.

«Ми бачили публікації, що за декілька годин після відкриття там були певні поломки», - пояснив Ситник.

Як повідомлялося, новий пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів, було відкрито 25 травня до Дня Києва.

Однак через день після відкриття з’явилися тріщини на деяких фрагментах скляної підлоги мосту. Згодом скло замінили, але через деякий час на мосту з’явилася тріщина.

Тим часом у КМДА 16 липня заявили, що за результатами обстеження та випробування технічний стан пішохідно-велосипедного мосту справний та відповідає чинним нормативам із навантаження для пішохідних мостів.