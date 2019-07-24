ДБР викликало мера Києва на допит
Укрінформ
Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка.
Про це повідомила представник ДБР Анжеліка Іванова, передає "Дзеркало Тижня".
"Віталія Кличка викликали на допит в ДБР на 26 число у виробництві за використання комунальних земель", - повідомила вона.
Також у прес-службі уточнили, що столичного мера викликали на допит у якості свідка.
Раніше повідомлялося, що ДБР повторно викликало Порошенко на допит. Колишній президент не з'явився на допит у Держбюро розслідувань 17 липня, повторно його чекають 25-го.