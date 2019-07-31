Посадовця ДУСі підозрюють у заволодінні приміщенням у Києві вартістю понад 2 мільйони

Посадовця ДУСі підозрюють у заволодінні приміщенням у Києві вартістю понад 2 мільйони

Укрінформ
Прокуратура оголосила підозру посадовцю Державного управління справами у незаконному заволодінні приміщенням у центрі Києві вартістю 2,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

«Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру посадовцю Державного управління справами та двом спільникам за фактом незаконного заволодіння приміщенням, що перебувало в державній власності», - йдеться у повідомленні.

Установлено, що у 2017 році завідувач сектору Державного управління справами, вступивши в попередню змову з директором Державного підприємства «Укржитлосервіс», а також приватною особою, використовуючи підроблене свідоцтво про право власності, незаконно заволоділи нежитловим приміщенням, по вул. Терещенківській в м. Києві загальною площею близько 90 кв. м та вартістю майже 2,7 млн грн.

У подальшому дане приміщення було продано зловмисниками третій особі.

За результатами розслідування трьом фігурантам даного провадження повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.

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За місцем проживання та службової діяльності підозрюваних місцевою прокуратурою спільно з Шевченківським управлінням поліції та УЗЕ в м. Києві проведено обшуки, у ході яких вилучено бланки свідоцтв про право власності, технічну документацію на нежитлове приміщення, що є предметом вчиненого кримінального правопорушення, та грошові кошти.

На даний момент вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На незаконно відчужений об’єкт державної власності накладено арешт.

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