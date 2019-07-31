На Донеччині директор підприємства "наварив" мільйон на будівництві дитсадка

«Під процесуальним керівництвом Артемівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України стосовно 36-річного директора товариства з обмеженою відповідальністю», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 25 вересня 2017 року між Бахмутським районним комунальним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір на виконання проєктних та пошукових робіт з будівництва дошкільного навчального закладу в с. Званівка Бахмутського району Донецької області.

Під час складання актів виконаних робіт зловмисник, з метою привласнення бюджетних коштів, завідомо знаючи, що фактично роботи не виконані, засвідчив своїм підписом акти виконаних робіт, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунок підприємства на загальну суму понад 1 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.