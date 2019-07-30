П’яту річницю звільнення від окупантів Авдіївка відзначила ходою та мітингом

В Авдіївці з нагоди п’ятої річниці звільнення міста від російських окупантів та їхніх найманців пройшла урочиста хода й мітинг біля пам’ятника Т. Г. Шевченку.

Про це 30 липня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Авдіївка відзначила День звільнення від російських окупантів... Сьогодні мешканці міста, громадськість, представники міської влади та військовослужбовці пройшли урочистою ходою вулицями міста. Також на площі біля пам’ятника Т. Г. Шевченку відбулись урочистості з нагоди свята», - йдеться у повідомленні.

Авдіївка відзначила День звільнення від російських окупантів / Фото: https://dn.gov.ua

Заступник голови ОДА Вадим Філашкін, а також керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки полковник Павло Малихін, підполковник, ст. офіцер морально-соціального забезпечення 92 ОМБр Артур Батистов, священник Української православної церкви - настоятель Свято-Миколаївського храму в Авдіївці протоієрей Валентин Джосан, військовий капелан отець Генадій привітали містян зі святом.

Під час заходу Малихін вручив медалі «За оборону Авдіївки», а також грамоти від військово-цивільної адміністрації військовослужбовцям 92 ОМБр. В рамках всеукраїнської акції «Народжені у вишиванках» Філашкін привітав батьків немовлят, народжених у третій декаді липня, та вручив їм вишиванки.

Завершили захід хвилиною мовчання. Окрім цього, вшанували пам’ять захисників Авдіївки, поклавши квіти до пам’ятного монумента в промзоні.

30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями «Правого сектору» звільнили місто Авдіївка Донецької області, яке утримувалося російськими найманцями з квітня 2014 року. Але навіть після звільнення міста обстріли з боку російських найманців продовжуються.