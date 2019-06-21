Куць: Місцева влада на Донеччині має сприяти лікуванню учасників АТО і ООС

Місцева влада на Донеччині має сприяти лікуванню та оздоровленню учасників АТО і ООС, та збільшити видатки на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів ветеранам війни та учасникам бойових дій.

Про це заявив 20 червня голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць під час колегії ОДА, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Місцева влада має сприяти лікуванню та оздоровленню учасників АТО і ООС. Якісне та безкоштовне медичне забезпечення учасників АТО та ООС повинно стати пріоритетом для місцевої влади усіх рівнів, тому я закликаю міські та районні адміністрації уважніше ставитись до наших захисників, сприяти їх лікуванню та оздоровленню», - сказав Куць.

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Він доручив департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації розглянути, в межах реальної можливості місцевих бюджетів, питання щодо збільшення видатків на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ветеранів війни та учасників бойових дій.

Директор департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Юрій Узун зазначив, що медична допомога для ветеранів забезпечується на всіх рівнях системи охорони здоров’я області: від первинної медико-санітарної допомоги до кваліфікованого спеціалізованого лікування в обласних лікувально-профілактичних закладах.

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Також Узун повідомив, що майже у повному обсязі з обласного та місцевих бюджетів проводяться заходи з різнопрофільного протезування ветеранів: учасники бойових дій забезпечуються зубними імплантами, слуховими апаратами, штучними кришталиками та кардіостимуляторами.

«Окремо хотілося б відзначити необхідність проведення соціальної реабілітації, якої потребує кожен військовий, що повертається з зони бойових дій. У нас вже є досвід роботи з особовим складом частин без відриву від служби на базі Святогірського госпіталю ветеранів війни, і вже маємо позитивні результати», - сказав Узун.

Він додав, що обласною владою вживається комплекс заходів з впровадження цього успішного досвіду в інших лікувальних та соціальних закладах Донеччини.