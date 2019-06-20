В Авдіївці ремонтують після обстрілів багатоповерхівку з відомим муралом

В Авдіївці розпочали відновлення дев’ятиповерхівки, відомої на весь світ своїм муралом, яка була пошкоджена обстрілами російських військових формувань.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць.

«Приступили до відновлення Авдіївської дев’ятиповерхівки за адресою вулиця Молодіжна, 20 - так званої «розмальовки», відомої на весь світ своїм муралом... Відновлення будівлі відбувається коштом обласного бюджету. Загальна кошторисна вартість будівництва першої черги згідно експертного звіту східної філії ДП «НДІпроектреконструкція» складає 27 млн 480 тисяч гривень», - повідомив Куць.

Він зазначив, що будівля має численні пошкодження - пробоїни від снарядів у стінах, плитах перекриття, зруйновані перегородки, дах, балкони.

На сьогодні вже розібрали завали та демонтували аварійні частини будинку і розпочали відновлення несучих конструкцій.

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Куць нагадав, що за рік коштом регіонального матеріального резерву Донецької області відновили 83 приватні будинки, які були пошкоджені російськими окупантами - в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці, Торецьку, Слов’янську, Бердянському, Гранітному, Сопиному, Лебединському, Зайцевому, Світлодарську, Сіверську та Часовому Ярі.

З початку відновлення - серпня 2017-го - завершили ремонт 1011 приватних будинків. Ще 2470 відновлені за фінансової підтримки міжнародних організацій - Червоний Хрест, «Адра», «Людина в біді».