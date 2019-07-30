Минулого тижня столичні патрульні склали 355 протоколів за нетверезе керування

Упродовж минулого тижня столичні патрульні поліцейські склали 355 адміністративних протоколів за нетверезе керування.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook.

"За минулий тиждень київські патрульні опрацювати 10 229 викликів, що надійшли від заявників на службу 102. В загальному на порушників патрульні склали 5 130 адміністративних матеріалів, з яких 355 за керування транспортним засобом в стані сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, столичні патрульні поліцейські затримали 105 осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення.

“З них у 39 громадян, під час поверхневої перевірки, поліцейські виявили речовини схожі на наркотичні, які заборонені у вільному обігу”, - додали у поліції.