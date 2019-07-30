Минулого тижня столичні патрульні склали 355 протоколів за нетверезе керування

Минулого тижня столичні патрульні склали 355 протоколів за нетверезе керування

Укрінформ
Упродовж минулого тижня столичні патрульні поліцейські склали 355 адміністративних протоколів за нетверезе керування.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Facebook.

"За минулий тиждень київські патрульні опрацювати 10 229 викликів, що надійшли від заявників на службу 102. В загальному на порушників патрульні склали 5 130 адміністративних матеріалів, з яких 355 за керування транспортним засобом в стані сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, столичні патрульні поліцейські затримали 105 осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення.

“З них у 39 громадян, під час поверхневої перевірки, поліцейські виявили речовини схожі на наркотичні, які заборонені у вільному обігу”, - додали у поліції.

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