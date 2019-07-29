У столиці чоловік з рушницею пограбував ювелірний магазин
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Подія трапилася у Голосіївському районі столиці. До ювелірного магазину зайшов невідомий чоловік, котрий одразу дістав із пакета предмет, схожий на рушницю, та почав погрожувати персоналу торговельного закладу", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що на протиправні дії нападника швидко відреагував охоронець, який накинувся на зловмисника.
"Правопорушник встиг зробити кілька пострілів, розбивши вітрини, та втік з місця події. Охоронець одразу повідомив про розбійний напад на 102", - додали у столичній поліції.
Як зазначається, у результаті нападу ніхто не постраждав.
За фактом нападу було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.
Наразі поліцейські проводять усі необхідні заходи для встановлення особи та місцезнаходження фігуранта.
У поліції виклали фото ймовірного нападника, і закликали тих громадян, які володіють будь-якою інформацією про цю особу, повідомити на 102.
Фото: kyiv.npu.gov.ua