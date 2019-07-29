Вночі 30 липня зміниться режим трамваїв 28 та 33

У Києві в ніч проти 30 липня буде змінено рух трамваїв маршруту №33 та скорочується режим роботи трамваїв маршруту №28.

Зміни відбудуться через ремонт колії на вул. Миропільській, повідомляє Київпастранс у Facebook.

"З 00:30 до 04:45 рух трамваїв по вул. Миропільській буде закрито", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маршрут №33 буде організовано від ДВРЗ до ст. м. “Лісова”. Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом від вул. Сержа Лифаря (О.Сабурова) о 23:50, 00:02; від ДВРЗ о 22:51, 23:07.

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Поінформовано, що маршрут №28 повністю закривається. Останні відправлення трамваїв - від вул. Милославської: 23:42, 23:53; від ст. м. “Лісова”: 22:53, 23:04.

О 04:45 рух буде відновлено за графіком.