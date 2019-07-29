Вночі 30 липня скоротиться режим роботи двох столичних трамваїв

У Києві у ніч проти 30 липня буде скорочений режим роботи трамваїв маршрутів №№14,15.

Зміни відбудуться через ремонт колії на вул. Спаській, повідомляє Київпастранс в Facebook.

"З 00:30 до 05:30 рух трамваїв по вул. Спаській буде закрито", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останні відправлення трамваїв маршруту №14 - від просп. Відрадного о 23:24, 23:31 та від Контрактової площі о 22:15, 22:30.

Маршрут №15 відправлятиметься від просп. Відрадного о 23:09, 23:24 та від вул. Старовокзальної о 22:10, 22:25.

О 05:30 рух буде відновлено за графіком.