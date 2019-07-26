Бюджет, "швидкі" та дороги: Кличко готовий звітувати

У Києві за останні п’ять років більш як утричі зріс міський бюджет, місто виведено з банкрутства, збудовано 34 навчальні заклади, відремонтовано 500 кілометрів доріг і 41 відділення медичних закладів.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час пресконференції у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хотів би зробити акцент на тому, що нам вдалося зробити за останні п’ять років: столицю виведено з банкрутства, бюджет збільшили більш ніж утричі, побудували 26 дитячих садків, вісім найсучасніших шкіл, відремонтували майже 500 км доріг, проїздів і продовжуємо оновлювати столичні дороги”, - зазначив Кличко.

Крім того, він поінформував, що за цей час капітально відремонтовано 41 відділення в медзакладах і пологових будинках столиці, закуплено найсучасніше медичне обладнання.

Також, за його словами, придбано 189 автомобілів “швидкої” і спецавто для медиків.

Мер також зауважив, що закуплено 134 тролейбуси, 63 трамваї, 100 автобусів.

Він додав, що було надано статус парку та скверу більш ніж 130 зеленим зонам.

Водночас Кличко підкреслив, що було впроваджено і низку системних змін у системі управління містом. Зокрема, він нагадав, що Київ став першим містом, де запроваджено систему Prozorro, “відкритий” бюджет, громадський бюджет, продаж майна і землі у столиці почав реалізовуватися на відкритих аукціонах.

При цьому він наголосив, що у Київраді встановлена система, яка унеможливлює “кнопкодавство” депутатів.

“Моє ключове завдання - робити все для того, щоб європейські стандарти життя, про які я знаю не з екрану телевізора і не з газет, я жив у Європі, в США, я переконаний, - моє завдання зробити ті ж самі стандарти життя для кожного мешканця столиці, для кожного українця, які існують у європейських країнах. Роблю це щиро, кожного дня і радий тим, що відрізняюся від багатьох політиків, що мені є чим звітувати, що показати, а люди можуть це побачити, відчути”, - запевнив Кличко.