У Києві викрили держреєстраторів, які сприяли рейдерським захопленням майна

“Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи столичного комунального підприємства, що здійснює реєстрацію нерухомості, систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних. Зокрема, маючи доступ до електронних Реєстрів Мін'юсту України, зловмисники без відома громадян реєстрували їх засновниками та керівниками суб`єктів господарювання, а також вносили фіктивні дані щодо договорів на оренду земельних ділянок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у період з березня 2018 року правоохоронці задокументували понад 20 фактів махінацій посадовців. Внаслідок цих неправомірних дій було незаконно перереєстровано 121 ділянку землі, площею по 2 гектари кожна. Крім того, встановлено, що для функціонування злочинної схеми було утворено 10 товариств з обмеженою відповідальністю. За оцінками експертів сума орієнтовних збитків, завданих потерпілим внаслідок незаконного відчуження майна, перевищує 30 мільйонів гривень.

У межах відкритого кримінального провадження проведено низку обшуків за місцем реєстрації комунального підприємства та проживання фігурантів справи. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили претензійні судові документи, розпорядчі документи Мін'юсту, печатки підприємства та інші докази, що підтверджують неправомірну діяльність групи.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи із викриття зловмисників проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Київ.