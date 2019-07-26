На Київщині викрили рейдерів, які заволоділи активами на 77 мільйонів

Прокуратура Київської області викрила організовану групу, яка заволоділа активами одного з підприємств вартістю 77 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

“Прокуратурою області спільно з СУ ФР ГУ ДФС у Київській області знешкоджено організовану групу в складі 4 осіб, які шляхом зміни власників іменних цінних паперів заволоділи майном заводу технічного вуглецю для подальшої передачі третім особам. Заволодівши акціями заводу у кількості 336 388 шт., які підлягали відповідно до рішення суду списанню з рахунків власників, учасники організованої групи завдали законним акціонерам матеріальних збитків на суму понад 43 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у прокуратурі, у подальшому за допомогою фіктивних зборів, шляхом незаконних рішень про призначення нових керівників учасники злочинної групи фактично заволоділи на користь третіх осіб активами даного заводу вартістю 77 млн грн.

Усім чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна.